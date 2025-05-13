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07:14, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские военные заняли два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов

Марочко: Бойцы РФ заняли два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские бойцы после завершения трехдневного перемирия возобновили бои за взятие Волчанска и Липцов в Харьковской области. За сутки армия РФ заняла два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировал ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий», — отметил он.

По словам Марочко, с 12 мая российские войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия. По словам эксперта, Киев, воспользовавшись перемирием, провел «ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск».

В конце апреля Марочко сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по тылу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Эксперт проинформировал о комбинированных ударах южнее населенных пунктов Волчанск и Старица.

Также Андрей Марочко рассказал, что у подразделений ВСУ замечено снижение боевой активности на харьковском направлении. По его словам, это происходит в районе Волчанска и Липцов.

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