Мерц высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Мерц поддержал решение Зеленского согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с делегацией России в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мерц выразил восхищение готовностью Зеленского пойти на компромисс в переговорах с Москвой, если это поможет прекращению огня. В то же время канцлер добавил, что считает любые дальнейшие уступки со стороны Украины «нецелесообразными».

Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль допустил, что Европейский союз может отложить введение новых санкций против Москвы до проведения запланированной встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая.