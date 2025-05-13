В Европе отложили вопрос о новых санкциях против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль о санкциях против Москвы: Я жду встречи России и Украины

В Берлине допустили, что Европейский союз (ЕС) может отложить введение новых санкций против Москвы до проведения запланированной встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, передает Reuters.

«Я с надеждой жду, когда может состояться встреча российской и украинской сторон», — сказал глава МИД ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее появилась информация, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете санкций против России. Отмечается, что европейские страны не могут прийти к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов объединения.

12 мая официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая.