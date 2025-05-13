Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 13 мая 2025Мир

В Европе отложили вопрос о новых санкциях против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль о санкциях против Москвы: Я жду встречи России и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

В Берлине допустили, что Европейский союз (ЕС) может отложить введение новых санкций против Москвы до проведения запланированной встречи России и Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, передает Reuters.

«Я с надеждой жду, когда может состояться встреча российской и украинской сторон», — сказал глава МИД ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее появилась информация, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете санкций против России. Отмечается, что европейские страны не могут прийти к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов объединения.

12 мая официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    На Украине представили «аналог» российского «Торнадо-Г»

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области

    В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

    Редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике

    Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

    Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

    Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

    На Филиппинах произошло извержение вулкана

    Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости