В Германии заявили о невозможности ЕС согласовать жесткие санкции против России

Handelsblatt: ЕС не сможет согласовать жесткие санкции против России

Страны Европейского союза (ЕС) не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете санкций против России. Об этом сообщает Handelsblatt.

Как отмечает издание, европейские страны не могут прийти к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов объединения.

«17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус», — говорится в публикации.

Уточняется что в санкционный список не включили никаких спорных предложений, поскольку в таком случае Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение.

Ранее стало известно, что страны ЕС намерены окончательно согласовать 17-й пакет санкций против России 14 мая. Официально пакет рестрикций будет введен в начале следующей недели.