Названа дата согласования 17-го пакета санкций ЕС против России

FT: Страны ЕС намерены 14 мая согласовать 17-й пакет санкций против РФ

Страны Европейского союза (ЕС) намерены окончательно согласовать 17-й пакет санкций против России в среду, 14 мая. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Как отмечает издание, представители 27 стран-членов Евросоюза в понедельник «в значительной степени» согласовали новые антироссийские рестрикции.

«Ожидается, что 17-й пакет мер, нацеленный на компании в Китае и других странах, которые помогают Москве избегать санкций, будет подписан в среду и официально введен в начале следующей недели», — говорится в материале.

12 мая постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России. Уточняется, что послы рассмотрели антироссийские рестриктивные меры за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.