Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

Мерц: Европа ужесточит санкции против России при отсутствии прогресса по Украине

Страны Европы готовы ужесточить санкции против России при отсутствии прогресса в вопросе прекращения огня на Украине в течение текущей недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает агентство Reuters.

«Мы ждем согласия [президента России Владимира] Путина и сходимся во мнении, что если на этой неделе не будет реального прогресса, то мы будем работать вместе на уровне Евросоюза для значительного ужесточения санкций», — сказал он.

Мерц уточнил, что возможные санкции будут направлены на энергетический и финансовый секторы.

Ранее канцлер Германии поприветствовал готовность президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромисс в переговорах с Москвой, если это поспособствует достижению перемирия. В то же время Мерц отметил, что считает любые дальнейшие уступки со стороны Украины «нецелесообразными».