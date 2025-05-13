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17:38, 13 мая 2025Мир

Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

Мерц: Европа ужесточит санкции против России при отсутствии прогресса по Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Страны Европы готовы ужесточить санкции против России при отсутствии прогресса в вопросе прекращения огня на Украине в течение текущей недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает агентство Reuters.

«Мы ждем согласия [президента России Владимира] Путина и сходимся во мнении, что если на этой неделе не будет реального прогресса, то мы будем работать вместе на уровне Евросоюза для значительного ужесточения санкций», — сказал он.

Мерц уточнил, что возможные санкции будут направлены на энергетический и финансовый секторы.

Ранее канцлер Германии поприветствовал готовность президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромисс в переговорах с Москвой, если это поспособствует достижению перемирия. В то же время Мерц отметил, что считает любые дальнейшие уступки со стороны Украины «нецелесообразными».

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