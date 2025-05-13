CNBC: Microsoft уволит 3 процента сотрудников по всему миру

Microsoft решила уволить часть сотрудников по всему миру. Об этом со ссылкой на представителя технологического гиганта сообщает CNBC.

По словам представителей компании, увольнения затронут три процента сотрудников на всех уровнях, в разных командах и регионах. Это самый масштабный этап увольнений в Microsoft с момента сокращения 10 тысяч должностей в 2023 году (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сейчас в компании отмечают, что новые сокращения не связаны с эффективностью работы.

В июле 2023-го Microsoft провела еще один этап увольнений, всего неделю спустя сокращения десяти тысяч человек.

«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнеров», — пояснили в пресс-службе корпорации.

В начале апреля Microsoft опередила Apple в списке самых дорогих компаний мира. На момент закрытия биржевых торгов в США суммарная рыночная капитализация Apple сократилась до 2,59 триллиона доллара. К тому времени стоимость Microsoft достигла отметки 2,64 триллиона. Разрыв между первым и вторым местом составил примерно 50 миллиардов долларов. Причиной назвали затяжное падение стоимости акций Apple.