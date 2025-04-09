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15:25, 9 апреля 2025Экономика

Apple утратила статус самой дорогой компании мира

Apple уступила Microsoft первое место в списке самых дорогих компаний мира
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Американская технологическая корпорация Apple уступила своему главному конкуренту — Microsoft — первое место в списке самых дорогих компаний мира. Об этом сообщает CNBC.

На момент закрытия биржевых торгов в США суммарная рыночная капитализация Apple сократилась до 2,59 триллиона доллара. К тому времени стоимость Microsoft достигла отметки в 2,64 триллиона. Таким образом, разрыв между первым и вторым местом в рейтинге самых дорогих компаний мира составил примерно 50 миллиардов долларов.

В качестве основной причины утраты лидерства аналитики называют затяжное падение стоимости акций Apple. За последние четыре торговые сессии цена одной бумаги технологического гиганта сократилась в общей сложности на 23 процента. Это произошло на фоне введенных властями США импортных пошлин на иностранное оборудование.

До резкого ужесточения таможенной политики Соединенных Штатов капитализация каждой из вышеуказанных компаний превышала 3 триллиона долларов. За неделю Apple потеряла в стоимости свыше 410 миллиардов, а рыночная стоимость Microsoft просела более чем на 360 миллиардов. Ущерб для первой оказался выше, так как она в большей степени зависит от поставок из Китая. В азиатской стране расположены крупные сборочные предприятия, оттуда же поставляется значительная часть комплектующих.

Начало полноценной торговой войны между Вашингтоном и Пекином может спровоцировать резкое удорожание флагманских моделей, включая iPhone 16 Pro Max, предупредили аналитики крупнейшего швейцарского банка UBS. На фоне взаимных таможенных тарифов розничная стоимость этого смартфона в США может вырасти в среднем на 350 долларов.

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