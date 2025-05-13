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10:39, 13 мая 2025Силовые структуры

Молодая мать по указу украинских мошенников сожгла машины Росгвардии

В Калуге ФСБ поймала молодую мать, сжегшую 5 машин Росгвардии по указу аферистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Калуге сотрудники ФСБ России поймали молодую мать, сжегшую по указу украинских мошенников пять машин Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигурантка 1999 года рождения. Она — мать трехмесячной девочки. ЧП произошло около двух часов ночи 13 мая. Тогда девушка пробралась на спецстоянку, облила автомобили бензином и подожгла. Происходящее она снимала на видео. Причиненный ущерб составил около пяти миллионов рублей. При задержании она рассказала, что совершила поджог для того, чтобы вернуть украденные у нее деньги.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области, Кузбассе, трем российским подросткам дали от пяти до шести лет колонии по делу о диверсии и содействии диверсионной деятельности.

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