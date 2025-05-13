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13:41, 13 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали реальную власть за маргиналами

Депутат Рады Дмитрук: Маргинальное меньшинство формирует повестку дня в стране
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство страны. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Так было всегда (...) громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие 5 процентов — берут на себя право формировать повестку дня. И в какой-то момент начинает казаться, что вся страна такая», — сообщил парламентарий.

Такое заключение он сделал из-за видео, на котором женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова. Дмитрук убежден, что неудачи преследуют тех, кто забывает свою историю и культуру.

Ранее издание «Страна.ua» рассказало о двух подростках, которые сделали нацистский жест на фоне мемориала павшим от рук нацистов во время Холокоста. Инцидент произошел в Харькове, глава города заявил о необходимости найти правонарушителей.

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