На Украине рассказали о наборе наемниками в ВСУ неопытных юношей

Independent: В наемники ВСУ приходят вчерашние подростки

В иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще приходят вчерашние подростки без боевого опыта. О наборе неопытных юношей-иностранцев в армию рассказало со ссылкой на украинских инструкторов издание The Independent.

«Больше всего поражает молодость новобранцев: большинство из них — вчерашние подростки с небольшим военным опытом или вообще без него», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что многим наемникам, когда они отправляются в бой, исполняется только 18 или 19 лет. Большинство новобранцев — граждане США, которые услышали о возможности заключить контракт из рекламы и надеются стать операторами беспилотников.

Ранее австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде. Как рассказал 25-летний Калеб Джон Лист, он оказался в рядах украинской армии из-за употребления алкоголя недалеко от границы с Польшей.