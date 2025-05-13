Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 13 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о наборе наемниками в ВСУ неопытных юношей

Independent: В наемники ВСУ приходят вчерашние подростки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще приходят вчерашние подростки без боевого опыта. О наборе неопытных юношей-иностранцев в армию рассказало со ссылкой на украинских инструкторов издание The Independent.

«Больше всего поражает молодость новобранцев: большинство из них — вчерашние подростки с небольшим военным опытом или вообще без него», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что многим наемникам, когда они отправляются в бой, исполняется только 18 или 19 лет. Большинство новобранцев — граждане США, которые услышали о возможности заключить контракт из рекламы и надеются стать операторами беспилотников.

Ранее австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде. Как рассказал 25-летний Калеб Джон Лист, он оказался в рядах украинской армии из-за употребления алкоголя недалеко от границы с Польшей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    150 обезьян пострадали из-за самых красивых женщин мира

    Алаудинов высказался о восстановлении участников штурма Суджи по трубам

    Загоревшийся в российском аэропорту автобус попал на видео

    «Калашников» рассказал о «неубиваемом» беспилотнике

    В российском регионе задержана иностранка за финансирование экстремистской организации

    В Кремле решили оценивать эффективность работы российских чиновников по-новому

    В Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией

    Следователи возбудили дело из-за насмерть отравившейся картошкой фри девочки

    Россиянам назвали часто игнорируемые признаки сахарного диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости