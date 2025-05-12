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14:08, 12 мая 2025Силовые структуры

Австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде

Прокуратура направила в суд уголовное дело наемника из Австралии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура направила в суд уголовное дело 25-летнего наемника из Австралии Калеба Джона Листа за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как рассказал сам подсудимый, он оказался в рядах ВСУ из-за употребления алкоголя недалеко от границы с Польшей. Он был сильно пьян, когда обратил внимание на палатку с надписью «Легионер», под воздействием спиртного ему захотелось стать наемником.

По данным следствия, в феврале 2022 года Лист через территорию Польши прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. На Яворовском полигоне прошел военную подготовку. Его снабдили оружием, боеприпасами и материальным обеспечением, необходимым для участия в боевых действиях.

В период с мая 2023 года по февраль 2025 года в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады наемник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,9 миллиона рублей.

Лист объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Азербайджана.

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