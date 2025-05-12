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11:27, 12 мая 2025Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Азербайджана

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Азербайджана Рзаева
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 44-летнего гражданина Азербайджана Сахиба Сабира оглы Рзаева за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с февраля по март 2022 года Рзаев прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. На тренировочных базах он прошел военную подготовку, необходимую для участия в вооруженном конфликте. Он получил оружие, продукты питания и материальное обеспечение.

По март 2025 года осужденный участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих. За это он получил более 2,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании.

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