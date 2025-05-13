Кошкович: Режим Зеленского либо рухнет, либо будет свергнут

Перед переговорами в Стамбуле Россия должна быть уверена, что Украина не использует перемирие для перевооружения, а на ее территорию не войдут войска НАТО. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Перед переговорами в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня для перевооружения, и чтобы западные войска не входили на территорию Украины. И это, по сути, все. Потому что режим [президента Украины Владимира] Зеленского либо рухнет, либо будет свергнут в течение нескольких месяцев, а не лет», — написал он.

Кроме того, Кошкович отметил, что вооруженный конфликт на Украине выгоден как Зеленскому, так и европейским политикам, поскольку от него зависит их «политическое выживание».

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.