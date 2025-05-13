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15:16, 13 мая 2025Наука и техника

На Западе признали отставание от России в эффективности РЭБ

Чиновник НАТО Ньювенхаузе: Альянс отстает от России в эффективности систем РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стран НАТО отстают от российских аналогов в эффективности. Об этом сообщил чиновник альянса Бас Ньювенхаузе, передает Breaking Defense.

По его словам, сейчас НАТО в значительной степени полагается на системы РЭБ США. Чиновник пояснил, что за последние 30 лет альянс чаще действовал против сил с меньшими возможностями, поэтому западные военные не нуждались в технологиях РЭБ.

«[Альянс] не разработал и не внедрил средства РЭБ такого же качества, как некоторые потенциальные противники», — признал он. Ньювенхаузе подчеркнул, что использование российских систем РЭБ в ходе специальной военной операции демонстрирует превосходство над подходом НАТО к ведению радиоэлектронной борьбы.

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