На Западе признали отставание от России в эффективности РЭБ

Чиновник НАТО Ньювенхаузе: Альянс отстает от России в эффективности систем РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стран НАТО отстают от российских аналогов в эффективности. Об этом сообщил чиновник альянса Бас Ньювенхаузе, передает Breaking Defense.

По его словам, сейчас НАТО в значительной степени полагается на системы РЭБ США. Чиновник пояснил, что за последние 30 лет альянс чаще действовал против сил с меньшими возможностями, поэтому западные военные не нуждались в технологиях РЭБ.

«[Альянс] не разработал и не внедрил средства РЭБ такого же качества, как некоторые потенциальные противники», — признал он. Ньювенхаузе подчеркнул, что использование российских систем РЭБ в ходе специальной военной операции демонстрирует превосходство над подходом НАТО к ведению радиоэлектронной борьбы.

В апреле американское издание The National Interest писало, что российские комплексы РЭБ «Калинка» нарушают работу терминалов спутниковой связи Starlink.

