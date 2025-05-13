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04:43, 13 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе увидели разрыв между США и Украиной

NI: Киев не смог найти новый подход к США, что привело к разрыву отношений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Украинские власти не смогли найти другой подход к новой администрации президента США, это привело к разрыву отношений между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает National Interest (NI).

Издание подчеркивает, что украинские чиновники не могут применять одну и ту же тактику поведения с действующим президентом Соединенных Штатов, республиканцем Дональдом Трампом и его предшественником-демократом Джо Байденом. «После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — говорится в материале.

В статье указано, что американский лидер простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого президентского срока. Однако Киев попытался продолжить влезать в любые политические споры и дискуссии в США, что сильно повлияло на его воприятие у американцев.

Ранее политтехнолог Евгений Минченко спрогнозировал результаты переговоров России и Украины в Стамбуле. По его мнению, из-за неисчерпанного военного ресурса стороны не заинтересованы в срочном заключении мира.

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