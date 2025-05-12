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18:12, 12 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Спрогнозированы результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Минченко: От переговоров РФ и Украины не стоит ждать заключения мира
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Несмотря на то что вероятность проведения прямых переговоров России и Украины в Стамбуле сейчас высока, каких-либо скорых результатов ждать не стоит. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Перспективы возобновления переговоров на данный момент хорошие. Однако вероятность их положительного результата — крайне сомнительная», — спрогнозировал он.

По мнению политолога, обе стороны еще не исчерпали свои военные ресурсы. В связи с этим ни Россия, ни Украина не заинтересованы в срочном заключении мира. Наоборот, у каждой из сторон возникает соблазн эти переговоры сорвать, считает эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения переговоров России и Украины 15 мая в Стамбуле. По его словам, результатом встречи может стать «что-то хорошее».

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