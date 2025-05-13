Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:54, 13 мая 2025Культура

Народная артистка России умерла через месяц после смерти дочери

Ольга Широкова ушла из жизни в возрасте 79 лет, месяц назад умерла ее дочь
Андрей Шеньшаков
Ольга Широкова

Ольга Широкова. Кадр: фильм «Последние»

Актриса Ольга Широкова ушла из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад», в котором она служила долгие годы.

Народной артистке России было 79 лет. Сообщается, что сердце Широковой перестало биться 12 мая, через месяц после смерти ее дочери — актрисы Татьяны Вилькиной, которая ушла из-за сердечной недостаточности в возрасте 52 лет.

«Мы, замирая, следили за фигурой артистки, порхающей с легкостью от образа к образу, меняющей амплуа. Театр словно осиротел, он был для нее домом и Вселенной! Скорбим. Память о ней навсегда в наших сердцах», — говорится в публикации на официальном сайте площадки.

Известно, что Широкова окончила актерский факультет ГИТИСа в 1967 году, после чего поступила в труппу МХАТ имени Горького. С 1995 года работала в театре «Вишневый сад» под руководством своего супруга Александра Вилькина.

Ранее стало известно, что вдова культового режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Она прославилась благодаря ролям в «Бриллиантовой руке», «12 стульев» и других знаковых картинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    Загитова зачитала стихотворение из своего шоу

    В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

    GTA IV перевыпустят на консолях

    В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

    Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией звезды «Убойной силы» в Петербурге

    В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

    Кремль ответил на обвинения России в крушении Boeing в Донбассе

    Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

    Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости