Народная артистка России умерла через месяц после смерти дочери

Ольга Широкова ушла из жизни в возрасте 79 лет, месяц назад умерла ее дочь

Актриса Ольга Широкова ушла из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад», в котором она служила долгие годы.

Народной артистке России было 79 лет. Сообщается, что сердце Широковой перестало биться 12 мая, через месяц после смерти ее дочери — актрисы Татьяны Вилькиной, которая ушла из-за сердечной недостаточности в возрасте 52 лет.

«Мы, замирая, следили за фигурой артистки, порхающей с легкостью от образа к образу, меняющей амплуа. Театр словно осиротел, он был для нее домом и Вселенной! Скорбим. Память о ней навсегда в наших сердцах», — говорится в публикации на официальном сайте площадки.

Известно, что Широкова окончила актерский факультет ГИТИСа в 1967 году, после чего поступила в труппу МХАТ имени Горького. С 1995 года работала в театре «Вишневый сад» под руководством своего супруга Александра Вилькина.

Ранее стало известно, что вдова культового режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Она прославилась благодаря ролям в «Бриллиантовой руке», «12 стульев» и других знаковых картинах.