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20:17, 13 мая 2025Интернет и СМИ

НАТО отказала российскому СМИ в аккредитации

НАТО отказала в аккредитации РИА Новости на встречу глав МИД стран альянса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

НАТО отказала в аккредитации РИА Новости на встречу министров стран, состоящих в альянсе, 14-15 мая в Турции. Об этом агентство сообщило в Telegram.

«Уведомляем вас о том, что ваша заявка на аккредитацию для освещения неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье не была успешной», — говорилось в ответе НАТО на запрос российского СМИ.

Также альянс подчеркнул, что решение об отказе в аккредитации является окончательным, однако не раскрыл его причины. В РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что заявка на участие в качестве СМИ была подана без нарушений.

В октябре 2024 года стало известно, что Молдавия отказала РИА Новости в аккредитации на выборы президента. МИД страны объяснил это решение неназванными положениями национального законодательства, а также несоответствием заявки РИА Новости требованиям.

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