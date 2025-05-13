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20:28, 13 мая 2025Забота о себе

Назван сокращающий жизнь популярный напиток

Врач Фернандес: Газировка сокращает жизнь на 12 минут при каждом ее употреблении
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Альваро Фернандес призвал свести к минимуму употребление сладкой газировки. Опасность популярного напитка он назвал в беседе с изданием 20minutos.

Как отметил Фернандес, каждая банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут, что доказано учеными из Мичиганского университета в ходе недавнего исследования. Они пришли к выводу, что напиток увеличивает риск развития сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Кроме того, по словам медика, сладкая газировка негативно влияет на обмен веществ, вызывает скачки инсулина в крови и повышает уровень общего воспаления в организме, которое связано с несколькими типами рака. Также производители добавляют в этот напиток различные красители и консерванты, которые плохо сказываются на микрофлоре кишечника, заключил врач.

Ранее терапевт Ирина Волгина заявила, что сладкая газировка оказывает токсическое воздействие на печень. По ее словам, напиток также вредит желудочно-кишечному тракту.

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