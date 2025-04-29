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16:29, 29 апреля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности популярных напитков

Терапевт Волгина: Сладкие газированные напитки провоцируют ожирение и диабет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lee B. Vining / Unsplash

Сладкая газировка оказывает токсическое воздействие на печень и вредит желудочно-кишечному тракту. Об этом предупредила доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с «Известиями».

Эксперт указала, что главная опасность газированных напитков — это высокое содержание сахара. По ее словам, при регулярном употреблении газировки нарушается липидный и углеводный обмен, что увеличивает риск ожирения, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Проблема в том, что в жидком виде сахара можно употребить больше, чем в любых кондитерских изделиях или, например, фруктах. Соответственно, подобные напитки в разы увеличивают потребление быстрых углеводов», — объяснила Волгина.

Также терапевт отметила, что эти популярные напитки негативно влияют на пищеварительную систему. Со временем они могут спровоцировать серьезные заболевания ЖКТ, вплоть до развития злокачественных процессов. Еще одной опасностью, по мнению Волгиной, являются красители и усилители вкуса, которые часто добавляют в газировку. Эксперт уточнила, что эти вещества провоцируют аллергические реакции и оказывают токсическое воздействие на печень.

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Волгина считает, что лучше всего полностью отказаться от употребления сладких газированных напитков. Несладкую газировку она посоветовала открыть заранее, выпустить газ и только потом пить.

Ранее диетолог Тим Спектор рассказал, что недостаток клетчатки в рационе увеличивает риск колоректального рака. По его словам, пищевые волокна питают кишечные бактерии, производящие необходимые для организма вещества.

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