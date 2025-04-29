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10:26, 29 апреля 2025Забота о себе

Названа увеличивающая риск рака кишечника ошибка в питании

Диетолог Спектор: Клетчатка снижает риск колоректального рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Недостаток клетчатки в рационе увеличивает риск развития рака кишечника, считает диетолог Тим Спектор. Распространенную ошибку в питании он назвал Daily Mail.

По словам Спектора, проведенное в 2024 году исследование показало, что у людей, рожденных в 1990 году, в три раза выше риск развития колоректального рака, чем у семидесятилетних. Чтобы снизить этот риск, обычно рекомендуют отказаться от вредных привычек, уменьшить потребление красного и обработанного мяса.

Однако, по мнению диетолога, есть еще одна рекомендация, которую часто игнорируют. «Я стал все больше беспокоиться, что подавляющее большинство населения не потребляет достаточного количества клетчатки», — отметил эксперт. Он объяснил, что это вещество является углеводом, который, в отличие от сахара или крахмала, не переваривается и не усваивается. Клетчатку расщепляют бактерии в кишечнике, которые затем производят важные для организма микроэлементы.

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«Каждый дополнительный грамм клетчатки, который человек съедает, снижает риск преждевременной смерти на 14 процентов», — заверил эксперт.

Спектор подчеркнул, что пока неизвестно, как именно клетчатка воздействует на организм и почему приносит пользу. Однако диетолог убежден, что ее преимущество для здоровья очевидно. Он также добавил, что существует много видов клетчатки. Разные ее типы есть в бобовых, в злаках, орехах, семенах, овощах и фруктах.

Ранее диетолог Паула Мартин назвала три ингредиента для здорового завтрака. По ее словам, первый прием пищи должен включать фрукты, цельнозерновые и молочные продукты.

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