Назван запускающий работу кишечника фрукт

Эндокринолог Новикова: Слива полезна для людей со сниженной моторикой кишечника

Эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова назвала фрукт, который запускает работу кишечника. Ее слова передает РИА Новости.

Новикова заявила, что таким свойством обладает слива. По ее словам, этот фрукт полезен для людей со сниженной моторикой кишечника. Эндокринолог посоветовала тем, у кого есть проблемы с кишечником, покупать местную сливу, поскольку в ней больше полезных веществ, чем в привозной.

Также, как подчеркнула специалистка, слива является источником витаминов C и А и витаминов группы В. Кроме того, по словам Новиковой, в этом фрукте содержатся бета-каротин и витамины E и K.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Чадина назвала скрытые признаки гормонального сбоя. По ее словам, на неполадки в организме может указывать в том числе усталость после сна.