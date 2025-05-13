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16:29, 13 мая 2025Забота о себе

Назван запускающий работу кишечника фрукт

Эндокринолог Новикова: Слива полезна для людей со сниженной моторикой кишечника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова назвала фрукт, который запускает работу кишечника. Ее слова передает РИА Новости.

Новикова заявила, что таким свойством обладает слива. По ее словам, этот фрукт полезен для людей со сниженной моторикой кишечника. Эндокринолог посоветовала тем, у кого есть проблемы с кишечником, покупать местную сливу, поскольку в ней больше полезных веществ, чем в привозной.

Также, как подчеркнула специалистка, слива является источником витаминов C и А и витаминов группы В. Кроме того, по словам Новиковой, в этом фрукте содержатся бета-каротин и витамины E и K.

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