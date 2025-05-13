Названы 10 красноречивых признаков проблем с гормонами

Эндокринолог Виларраса посоветовала при проблемах со сном проверить гормоны

Эндокринолог Нурия Виларраса заявила, что на проблемы с гормонами могут указывать 10 красноречивых признаков. Их врач назвала в беседе с изданием Infosalus.

Виларраса посоветовала проверить гормоны при сильной усталости, проблемах со сном, необъяснимых изменениях веса, перепадах настроения, ухудшении состояния кожи, выпадении волос и нарушениях менструального цикла. Кроме того, по ее словам, стоит идти к врачу при сильной чувствительности к холоду или теплу, появлении тремора и сбоев в работе кишечника.

Для достижения здорового гормонального баланса врач порекомендовала включить в рацион продукты, содержащие большое количество белка, полезных жиров и сложных углеводов. Также, по ее словам, необходимо регулярно заниматься спортом. В заключение эндокринолог призвала наладить сон и избегать ситуаций, которые провоцируют стресс.

Ранее эндокринолог Наталья Новикова заявила, что перед завтраком необходимо пить воду. По ее словам, так можно улучшить пищеварение.