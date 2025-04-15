Врач посоветовала полезную привычку перед завтраком

Эндокринолог Новикова: Вода перед завтраком улучшает пищеварение

Стакан воды перед завтраком улучшает пищеварение и выводит ненужные ферменты, объявила врач-эндокринолог Наталья Новикова. Полезную утреннюю привычку она посоветовала в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что стакан воды выпитый натощак помогает вывести из желудочно-кишечного тракта поток ферментов, которые уже не участвует в пищеварении. «С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен», — отметила Новикова.

Врач подчеркнула, что другие жидкости, выпитые натощак, не могут заменить воду, так как они не обладают таким же эффектом.

Ранее кардиолог Хосе Абельян опроверг миф о том, что вода с лимоном, выпитая натощак, может укрепить иммунитет или улучшить пищеварение. По его словам, единственная польза такого напитка — это поддержка водного баланса.