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15:41, 15 апреля 2025Забота о себе

Врач посоветовала полезную привычку перед завтраком

Эндокринолог Новикова: Вода перед завтраком улучшает пищеварение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Стакан воды перед завтраком улучшает пищеварение и выводит ненужные ферменты, объявила врач-эндокринолог Наталья Новикова. Полезную утреннюю привычку она посоветовала в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что стакан воды выпитый натощак помогает вывести из желудочно-кишечного тракта поток ферментов, которые уже не участвует в пищеварении. «С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен», — отметила Новикова.

Врач подчеркнула, что другие жидкости, выпитые натощак, не могут заменить воду, так как они не обладают таким же эффектом.

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