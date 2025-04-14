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19:32, 14 апреля 2025Забота о себе

Опровергнут миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам

Кардиолог Абельян опроверг миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Кардиолог Хосе Абельян опроверг миф о том, что стакан воды с лимоном по утрам, выпитый натощак, имеет ряд полезных свойств для организма. Об этом он рассказал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Абельян, обычно люди употребляют воду с лимоном, чтобы очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и похудеть. Однако к настоящему моменту ученые так и не смогли доказать пользу данного напитка. Единственными плюсами такого утреннего ритуала врач назвал лишь поддержку водного баланса и помощь лимфатической системе.

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Специалист перечислил четыре составляющие здорового образа жизни: правильное питание, физические упражнения, отдых и социальные связи. Врач призвал придерживаться этих принципов.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что некоторые алкогольные напитки представляют опасность для здоровья. По его словам, из-за употребления пива у человека нарушается гормональный фон.

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