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09:32, 13 мая 2025Забота о себе

Названы помогающие снизить риск смерти на 75 процентов продукты

Диетолог Шарффенберг: Салаты снижают риск смерти на 75 процентов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Джон Шарффенберг заявил, что с помощью правильного питания можно снизить риск смерти на 75 процентов. Продукты, которые необходимо включить в рацион, он назвал изданию El Español.

Как отметил Шарффенберг, в ежедневном меню должны присутствовать продукты, в составе которых присутствует большое количество витаминов А и С. «У людей, которые едят салаты каждый день, значительно снижается риск смерти, поэтому я тоже начал есть зеленые салаты», ─ пояснил 102-летний диетолог.

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Кроме того, Шарффенберг предложил исключить из рациона ультраобработанные продукты, поэтому салаты с ненатуральными заправками и мясом употреблять не стоит. Дополнительно он порекомендовал избегать насыщенных жиров. В целом лучше придерживаться вегетарианской диеты, а также отказаться от курения и алкогольных напитков, заключил диетолог.

Ранее диетолог Фариха Джей заявила, что некоторые продукты, считающиеся полезными, в действительности таковыми не являются. По ее словам, мюсли в форме батончиков содержат много сахара.

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