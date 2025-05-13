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12:56, 13 мая 2025Экономика

Названы последствия отмены комиссии по льготным программам ипотеки

Худоян: Отмены комиссии по льготным ипотекам усложнят решение жилищного вопроса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Крупнейшие банки РФ, Сбер и ВТБ, отменили комиссию застройщиков по льготным программам ипотеки. Последствия этой меры назвал гендиректор Optima Development Давид Худоян в разговоре с ТАСС.

В ВТБ соответствующие изменения вступили в силу с понедельника, 12 мая. В Сбере комиссии отменили со вторника, 13 мая. В ВТБ подчеркнули, что рассчитывают на «скорейшее принятие регуляторных решений», позволяющих сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, чтобы дать семьям возможность обзавестись собственным жильем.

По словам Худояна, финансовые организации могут ужесточить требования к ипотечным заемщикам на фоне отмены банковских комиссий. Так, есть вероятность, что кредиты будут выдавать лишь клиентам с очень высокими официальными доходами или тем, кто согласен передать первоначальный взнос размером в половину от суммы покупки и более. Он добавил, что массовая выдача льготных займов без комиссий при нынешней ключевой ставке служит прямым путем к убыткам для банков. Помимо этого, Худоян уточнил, что формально полезная мера может усложнить решение жилищного вопроса, однако если ключевая ставка начнет постепенно снижаться, доступность жилья вновь повысится.

Ранее эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко предсказал будущее ипотечного рынка в России после отмены комиссии застройщиков по льготным программам. Так, он считает, что выдачи льготных кредитов в стране после этого не упадут, и корректировка объема выдач может наблюдаться не более месяца.

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