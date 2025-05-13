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19:02, 13 мая 2025Экономика

Названы последствия попыток Трампа снизить цены на лекарства

Павлов: Меры Трампа по снижению цен на лекарства приведут к их подорожанию
Вячеслав Агапов

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Меры американского президента Дональда Трампа по снижению цен на лекарства в США приведут к их подорожанию в прочих странах. Такие последствия попыток главы государства урегулировать рынок назвал старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли Павел Павлов, его цитирует RTVI.

12 мая Трамп анонсировал указ о ценах на медикаменты. Он обратил внимание, что отпускаемые в США лекарства долгое время стоили «в пять-десять раз» дороже, чем в любой другой стране мира, однако подписанный им указ приведет к снижению цен на препараты в Штатах на 30-80 процентов.

«Я рад объявить, что завтра утром я подпишу один из самых важных исполнительных документов. Цены на лекарства будут снижены. Они вырастут по всему миру, чтобы уравнять цены и впервые за много лет обеспечить справедливость в Америке!» — пообещал Трамп.

По словам Павлова, есть ряд способов, с помощью которых Вашингтон может надавить на фармкомпании. Не исключен сценарий, что у отдельных фармкомпаний с узкой продуктовой линейкой снизится маржа, поэтому им придется компенсировать потери за счет других стран.

«Таким образом, стоит ожидать роста цен в сегменте инновационных медицинских препаратов американского производства», — пояснил эксперт.

Заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара Любовь Филин полагает, что производители попытаются поднять цены в Европе и на нерегулируемых сегментах российского рынка. Также возможны сужение ассортимента, задержки поставок из‑за перераспределения логистики и рост цен на нерегулируемые препараты, особенно импортные без отечественных аналогов.

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