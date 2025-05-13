Названы способы избавиться от хронической усталости

360.ru: Грамотное распределение энергии избавит от хронической усталости

Грамотное распределение энергии в течение дня поможет избавиться от хронической усталости. Способы победить синдром назвали эксперты 360.ru.

При хронической усталости чувство истощения не проходит после отдыха и длится более полугода. Почувствовать себя лучше не помогает даже сон, а минимальные физические и умственные нагрузки забирают остатки сил. Симптомы могут включать проблемы с концентрацией внимания и памятью, мышечную, суставную и головную боль, бессонницу, сонливость, чувствительности к звукам и свету.

Хроническая усталость — повод обратиться к врачу. Однако есть способы, которые помогут самостоятельно облегчить часть симптомов. Эксперты рекомендуют правильно распределять свою энергию — к примеру, чередовать 20 минут работы и 10 минут отдыха. Кроме того, стоит отказаться от кофеина и использования смартфона перед сном, чтобы наладить режим. Важно следить за питанием, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов, а также пить достаточно воды. Улучшить настроение может помочь умеренная физическая нагрузка в виде йоги и прогулок.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Чадина назвала скрытые признаки гормонального сбоя. По ее словам, на неполадки в организме может указывать в том числе усталость после сна.