Названы способы преодолеть тягу к сладкому при похудении

Диетолог Баррантес посоветовала при тяге к сладкому съедать горсть орехов

Многие люди при похудении не могут справиться с тягой к сладкому. Диетолог Кристина Баррантес в беседе с изданием Vanity Fair назвала способы решения этой проблемы.

Как отметила Баррантес, тягу к сладкому можно преодолеть с помощью включения в рацион достаточного количества клетчатки, белка и полезных жиров. В качестве примера она привела такие продукты, как киноа, гречка, просо, яблоки и ягоды. Альтернативой сахару могут стать различные сиропы и изюм, которые дадут сладость, но без скачков глюкозы в крови.

Кроме того, специалистка порекомендовала включать в рацион положительно влияющие на микробиом кишечника ферментированные продукты, так как при его нарушении усиливается тяга к сладкому. Также эксперт посоветовала съедать горсть орехов или немного овощных чипсов, поскольку они являются очень сытными. В заключение диетолог отметила пользу йоги и медитации для снятия стресса, который усиливает потребность в сахаре.

Ранее диетолог София Джаквинта раскритиковала тренд на отказ от продуктов, где содержится глютен. Он, по словам врача, не представляет опасности для большинства людей.