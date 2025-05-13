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11:37, 14 мая 2025Забота о себе

Названы способы преодолеть тягу к сладкому при похудении

Диетолог Баррантес посоветовала при тяге к сладкому съедать горсть орехов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Will Echols / Unsplash

Многие люди при похудении не могут справиться с тягой к сладкому. Диетолог Кристина Баррантес в беседе с изданием Vanity Fair назвала способы решения этой проблемы.

Как отметила Баррантес, тягу к сладкому можно преодолеть с помощью включения в рацион достаточного количества клетчатки, белка и полезных жиров. В качестве примера она привела такие продукты, как киноа, гречка, просо, яблоки и ягоды. Альтернативой сахару могут стать различные сиропы и изюм, которые дадут сладость, но без скачков глюкозы в крови.

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Кроме того, специалистка порекомендовала включать в рацион положительно влияющие на микробиом кишечника ферментированные продукты, так как при его нарушении усиливается тяга к сладкому. Также эксперт посоветовала съедать горсть орехов или немного овощных чипсов, поскольку они являются очень сытными. В заключение диетолог отметила пользу йоги и медитации для снятия стресса, который усиливает потребность в сахаре.

Ранее диетолог София Джаквинта раскритиковала тренд на отказ от продуктов, где содержится глютен. Он, по словам врача, не представляет опасности для большинства людей.

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