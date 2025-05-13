Неизвестный осквернил стелу в российском регионе

СК: В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело о вандализме из-за осквернения стелы

В Комсомольске-на-Амуре следователи возбудили дело из-за осквернения стелы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 мая в социальных сетях появилась информации о нанесении краской изображений на стелу «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести». Сотрудники СК возбудили дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося.

Ранее стало известно, что СК установил личность мужчины, причастного к осквернению могил бойцов специальной военной операции (СВО) в Крыму.

