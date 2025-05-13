Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 13 мая 2025Силовые структуры

Неизвестный осквернил стелу в российском регионе

СК: В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело о вандализме из-за осквернения стелы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре следователи возбудили дело из-за осквернения стелы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 мая в социальных сетях появилась информации о нанесении краской изображений на стелу «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести». Сотрудники СК возбудили дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося.

Ранее стало известно, что СК установил личность мужчины, причастного к осквернению могил бойцов специальной военной операции (СВО) в Крыму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    Запускаемые с территории США иностранные спутники обложили пошлинами

    Глава Дагестана призвал не вдохновляться распродажами после погрома и давки в Кизляре

    Модельер запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

    Российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка

    Россиянка раскрыла небольшие траты на тур по Европе и вызвала споры в сети

    Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

    На Украине подсчитали теневой оборот военкоматов

    Две страны поприветствовали предложение Путина о переговорах

    Госдума приняла закон о переводе такси на российские автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости