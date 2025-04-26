СК установил личность причастного к осквернению могилу российского журналиста в Крыму

СК установил личность осквернившего могилу военкора Федорчака

Следственный комитет (СК) России установил личность мужчины, причастного к осквернению могил бойцов специальной военной операции (СВО) в Крыму. Среди прочих было также повреждено место захоронения российского военкора «Известий» Александра Федорчака, сообщает региональное следственное управление СК в Telegram.

По данным ведомства, в результате совместных действий СК, МВД и ФСБ был оперативно установлен подозреваемый — безработный житель Нижнегорского района. Для сбора доказательств проведен комплекс экспертиз, включая ДНК-экспертизу, которая подтвердила присутствие фигуранта на месте происшествия, говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 31 марта злоумышленник поджег воинские захоронения на кладбище Уваровского сельского поселения. Подозреваемый признал вину и в ходе проверки на местности рассказал об обстоятельствах преступления. Расследование уголовного дела по статье о надругательстве над телами и местами их захоронения продолжается.

Ранее, 28 марта, в Симферополе состоялось прощание с Александром Федорчаком, который пострадал в Луганской народной республике после артиллерийского удара украинских войск. Вместе с ним тогда были оператор и водитель телеканала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели. Они также получили ранения, несовместимые с жизнью. Позже Федорчак был похоронен с воинскими почестями в поселке Нижнегорском.

Утром 31 марта стало известно о факте вандализма на месте его захоронения. Неизвестные повредили цветочные композиции и сожгли крест. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позднее крымские власти и журналисты восстановили разрушенное надгробие. Отец погибшего поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении могилы.

