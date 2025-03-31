Разгромленную могилу российского военкора в Крыму восстановили

Отец военкора Федорчака сообщил, что его могилу восстановили после поджога

Могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму восстановили после разгрома и поджога. Об этом агентству ТАСС сообщил отец журналиста Сергей.

По его словам, могилу восстановили представители крымских властей и журналисты. «Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были», — уточнил он.

Отец военкора также поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении могилы.

Ранее осквернение могилы Федорчака прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее чудовищным фактом вандализма. Представитель Кремля также заявил о необходимости применить к разгромившим могилу самые жесткие меры.

Утром 31 марта сообщалось, что неизвестные разгромили могилу Федорчака в поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма. Злоумышленники разбросали венки и цветы, а также подожгли крест.

Федорчак погиб 24 марта в Луганской народной республике (ЛНР) в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами этой атаки стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.