Разгромленную могилу российского военкора в Крыму восстановили

Могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму восстановили после разгрома и поджога. Об этом агентству ТАСС сообщил отец журналиста Сергей.
По его словам, могилу восстановили представители крымских властей и журналисты. «Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были», — уточнил он.
Отец военкора также поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении могилы.
Ранее осквернение могилы Федорчака прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее чудовищным фактом вандализма. Представитель Кремля также заявил о необходимости применить к разгромившим могилу самые жесткие меры.
Утром 31 марта сообщалось, что неизвестные разгромили могилу Федорчака в поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма. Злоумышленники разбросали венки и цветы, а также подожгли крест.
Федорчак погиб 24 марта в Луганской народной республике (ЛНР) в результате артиллерийского удара украинской армии. Также жертвами этой атаки стали оператор и водитель канала «Звезда» — Андрей Панов и Александр Сиркели.