В Кремле осудили осквернение могилы погибшего в зоне СВО российского журналиста

Песков назвал осквернение могилы военкора Федорчака чудовищным актом вандализма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил осквернение могилы погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военкора канала «Известия» Александра Федорчака, назвав это чудовищным актом вандализма. Его слова передает ТАСС.

«Это непозволительно, возмутительно, чудовищно. Мы самым решительным образом осуждаем такие действия», — прокомментировал Песков осквернение могилы российского журналиста.

Он заявил, что в отношении тех, кто совершил это преступление, должны применяться самые жесткие меры.

О том, что неизвестные разгромили могилу Федорчака, стало известно ранее 31 марта. Букеты и венки, оставленные на могиле российского журналиста, были разбросаны. Также злоумышленники подожгли крест и табличку на захоронении. По словам гендиректора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина, к случившемуся причастна украинская сторона.

24 марта военкор «Известий» Федорчак погиб в Луганской народной республике в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины. Также жертвами атаки стали оператор и водитель канала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.