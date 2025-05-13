Обнаружен способ остановить мигрень до появления боли

Nature Medicine: Уброгепант снижает тяжесть симптомов еще до приступа мигрени

Ученые выяснили, что препарат уброгепант, применяемый при мигрени, помогает не только при приступе — он снижает тяжесть симптомов еще до начала головной боли. Исследование опубликовано в Nature Medicine.

Мигрень развивается поэтапно: сначала продром (светочувствительность, тошнота, «туман» в голове), затем возможны кратковременные нарушения зрения, чувствительности или речи, потом наступает сильная головная боль и, наконец, постдром — усталость и спутанность мыслей. Все фазы вместе могут длиться до недели, но обычно лечение направлено только на саму боль.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона под руководством невролога Питера Гоудсби провели двойное слепое исследование с участием 438 пациентов. Всем участникам давали уброгепант или плацебо сразу после появления первых симптомов продрома. Через неделю препараты меняли. Оказалось, что уброгепант заметно снижает выраженность симптомов уже в первые часы. Через час пациенты отмечали ослабление «тумана» в голове, через два — снижение светочувствительности, через три — уменьшение боли в шее. В течение суток облегчались и другие симптомы: головокружение, чувствительность к звукам.

Результаты подтверждают, что мигрень начинается в центральной нервной системе, а не только в сосудах. Уброгепант блокирует пептид CGRP, связанный с началом приступа. По мнению авторов, препараты этого класса могут быть эффективны на всех этапах мигрени, а не только при острой боли.