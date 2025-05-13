Одну часть россиян предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: В Сибирь и на Дальний Восток на смену жаре пришло похолодание

В Сибири и на Дальнем Востоке на смену жаре пришла холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

В настоящее время холодная погода наблюдается на юге Красноярского края. В самом Красноярске температура ниже нормы на 4-5 градусов Цельсия, рассказал синоптик. Ночные температуры в течение недели будут понижаться до отрицательных.

До минус одного градуса ночью похолодает в Хакасии, Туве, на юге Красноярского края и в Кемеровской области. Отмечается, что в этих регионах недавно температура была на 15 градусов выше нормы. В Томской области ночью похолодает до минус трех градусов. Днем же потеплеет до плюс 10 градусов Цельсия, к концу недели столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в столице потепление начнется с четверга, 15 мая. Ночью в этот день воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, а днем — до плюс 15-17 градусов.