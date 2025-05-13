В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

Сенатор Климов назвал расследование поездки евродепутатов в РФ охотой на ведьм

В Европарламенте занимаются любимым делом — охотой на ведьм, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» расследование в отношении пятерых евродепутатов, посетивших Москву по случаю Дня Победы.

«Лунатики из Европейского парламента занимаются любимым делом — охотой на ведьм. В Средневековье это было очень развито в Старом Свете. Видимо, они эти традиции пытаются не потерять. Другого тут объяснения нет, потому что свободные страны так себя не ведут, демократические принципы совершенно про другое», — поделился сенатор.

К сожалению, сегодня большинство в Европарламенте занимают люди, которые не отражают интересов ни своих народов, ни собственных государств и очень часто пляшут под дудку тех, кто находится далеко за пределами континентальной Европы, добавил он.

Ранее кипрский евродепутат Фидиас Панайоту сообщил в соцсетях, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита они заявили о несогласии с политикой ЕС и призвали весь мир к диалогу с Россией.

