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12:55, 13 мая 2025Мир

Европарламент начал расследование после поездки депутатов на День Победы

Европарламент начал проверку после поездки депутатов в Москву на День Победы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европейский парламент (ЕП) инициировал проверку после поездки депутатов в Москву на 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил парламентарий от Кипра Фидиас Панайоту в своем аккаунте социальной сети X.

«Должен сообщить вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами крайне не понравился Европарламенту, и они уже начали расследование против нас (...). Русские — наши братья, у нас одна религия, а также общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Москву после начала украинского конфликта», — отметил он.

Панайоту подчеркнул, что он вместе с коллегами посетил Россию, так как они «очень устали от бездействия ЕП, который за все время конфликта даже не попытался урегулировать ситуацию, а только отправлял Киеву оружие и деньги».

9 мая пять депутатов из стран Европейского союза (ЕС), в число которых вошли Словакия, Германия, Чехия и Кипр, прибыли в Москву. Своим визитом они хотели выразить несогласие с политикой Брюсселя в отношении России. Как они пояснили, их визит является призывом к поиску дипломатического мирного пути решения накопившихся противоречий.

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