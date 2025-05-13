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09:37, 13 мая 2025Силовые структуры

Осужденный за хранение наркотиков сын народной артистки России умер в колонии

В колонии умер осужденный за наркотики сын народной артистки РФ Шавриной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В колонии, расположенной во Владимирской области, умер осужденный за наркотики 59-летний сын народной артистки России Екатерины Шавриной Григорий Шаврин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Григорий Шаврин был модельером и создавал мужскую одежду. Он отбывал наказание в исправительной колонии №6 (ИК-6) в поселке Мелехово, расположенном в Ковровском районе. 11 мая он плохо себя почувствовал. Его доставили в медицинский блок, но врачи не смогли его спасти. Причиной смерти стала остановка сердца.

По информации Shot, сын народной артистки был задержан в 2024 году в деревне Десна. При задержании правоохранители обнаружили у него амфетамин. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Отмечается, что Шаврин с молодости имел зависимость от запрещенных веществ. Ранее у него уже была судимость по аналогичной статье.

Григорий Шаврин — сын народной артистки Екатерины Шавриной и народного артиста СССР, композитора Григория Пономаренко.

Ранее сообщалось, что в Москве прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера Владимира Сошальского Владимиру по делу о наркотиках.

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