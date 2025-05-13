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10:10, 13 мая 2025Путешествия

Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним

Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним в Австралии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Двое британских туристов, отец и сын, утонули у берегов Австралии. Подробности сообщает канал «Би-би-си».

49-летний Робин Рид и его сын Оуэн отдыхали на пляже Квинсленда 13 апреля. Когда туристы стояли в воде на глубине не выше пояса, 17-летнего подростка внезапно утащило волной в океан.

Рид бросился спасать сына, но ушел под воду вместе с ним. Позже спасателям удалось найти британцев, они оба не выжили.

Ранее австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде. Позже его тело обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.

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