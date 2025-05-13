Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним

Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним в Австралии

Двое британских туристов, отец и сын, утонули у берегов Австралии. Подробности сообщает канал «Би-би-си».

49-летний Робин Рид и его сын Оуэн отдыхали на пляже Квинсленда 13 апреля. Когда туристы стояли в воде на глубине не выше пояса, 17-летнего подростка внезапно утащило волной в океан.

Рид бросился спасать сына, но ушел под воду вместе с ним. Позже спасателям удалось найти британцев, они оба не выжили.

Ранее австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде. Позже его тело обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.