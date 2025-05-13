Пассажиры оказались заперты в самолете после поступившего сигнала о бомбе на борту

Пассажиры Ryanair оказались заперты в самолете после сигнала о бомбе на борту

Пассажиры авиакомпании Ryanair оказались заперты в самолете после поступившего сигнала о бомбе на борту. Об этом сообщает Standard.

Уточняется, что самолет прилетел в Брюссель, Бельгия, из Португалии утром 13 мая. В аэропорту назначения лайнер совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва. Служба безопасности авиагавани оцепила периметр вокруг судна и запретила 160 пассажирам покидать борт. Они находились внутри до тех пор, пока самолет не проверили на наличие бомбы.

Когда выяснилось, что сигнал был ложным, путешественников высадили. Ведется расследование инцидента.

Ранее пожилую пассажирку сняли с рейса авиакомпании Batik Air за шутку о бомбе на борту самолета. В результате вылет лайнера был задержан на два часа.

