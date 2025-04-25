Пенсионерка пошутила на борту самолета и задержала его вылет на два часа

DM: Пенсионерку сняли с рейса Batik Air в Индонезии за шутку о бомбе на борту

Пожилую пассажирку сняли с рейса авиакомпании Batik Air за шутку о бомбе на борту самолета. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте, Индонезия. За несколько минут до взлета пенсионерка, имя и национальность которой не раскрываются, в шутку сказала члену экипажа, что в ее сумке лежит взрывное устройство.

Бортпроводник немедленно предупредил о произошедшем пилота и сотрудников службы авиационной безопасности, которые сняли нарушительницу с рейса и обыскали ее багаж. Никаких запрещенных устройств там не обнаружили. В результате вылет лайнера был задержан на два часа.

Представитель Batik Air заявил, что пассажирке запретили летать самолетами перевозчика.

В феврале пассажира российской авиакомпании S7 сняли с рейса за аналогичную шутку на борту самолета. «Почему у тебя такая сумка тяжелая, там что — бомба?» — спросил он попутчика.

