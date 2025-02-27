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11:08, 27 февраля 2025Путешествия

Россиянина сняли с рейса за шутку на борту самолета

«Авиаторщина»: Пассажира S7 сняли с рейса за шутку о бомбе в сумке попутчика
Алина Черненко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пассажира российской авиакомпании S7 сняли с рейса за шутку о бомбе в сумке попутчика. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 25 февраля в новосибирском аэропорту Толмачево. Когда Boeing 737 еще находился на стоянке и собирался вылетать в Магадан, полицейским поступило сообщение о бомбе на борту. Стражи правопорядка поднялись в салон и задержали 47-летнего Данилу К., ранее судимого за кражу.

По данным источника, при посадке россиянин неудачно пошутил. Он сказал попутчику: «Почему у тебя такая сумка тяжелая, там что — бомба?» В итоге экипажу пришлось вызвать на борт полицейских. Самолет вылетел в точку назначения с часовой задержкой.

Ранее двое россиян купили билет в бизнес-класс этой же авиакомпании и лишились полета из-за похожей шутки. Мужчинам не понравилось, что их ручную кладь трогают стюардессы, и из-за этого они сказали, что там лежит бомба.

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