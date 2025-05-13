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16:58, 13 мая 2025Наука и техника

Пентагон привлек дополнительные компании для создания защищенной космической сети

Пентагон привлек еще 12 компаний для создания защищенной космической сети
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Подразделение оборонных инноваций Минобороны США объявило о привлечении еще 12 компаний для создания защищенной космической сети передачи данных. Об этом сообщает издание Defense News.

Теперь задачами интеграции коммерческих спутников и систем связи в военную архитектуру, предназначенную обеспечить большую пропускную способность и безопасность систем Пентагона, займутся дополнительно 12 новых команд, представляющих Capella Space, EdgeCortix, Eutelsat America и OneWeb Technologies, Fairwinds Technologies и AST Space Mobile, Illumina Computing Group, Lockheed Martin, MapLarge, SES Space and Defense, Skycorp, SkyFi, Ursa Space и Viasat.

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Пилотный проект экспериментальной сети, объединяющий военные и коммерческие системы, должен заработать в 2026 году.

В апреле издание SpaceNews заметило, что спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи. В публикации обратили внимание на то, что компания Kuiper Government Solutions заключила партнерское соглашение с оборонным подрядчиком L3Harris Technologies, предполагающее создание спутниковых полезных нагрузок, отвечающих стандартам национальной безопасности США.

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