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10:52, 13 мая 2025Культура

Поэт Резник высказался о решении Пугачевой процитировать его песню на 9 Мая

Поэт Резник назвал замечательным, что певица Пугачева цитирует его песни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Поэт-песенник и автор многочисленных песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник прокомментировал решение артистки процитировать написанную им композицию «Не скупимся на любовь» на 9 Мая. Его слова приводит News.ru.

Исполнительница привела строчки из песни в посте, посвященном Дню Победы. «Ну она человек? Пусть цитирует. Меня цитируют — замечательно, кто бы ни цитировал», — сказал он, добавив, что песня является «большой композицией».

Ранее Пугачева поздравила подписчиков с Днем Победы. Артистка поделилась кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — говорится в посте.

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