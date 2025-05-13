Политолог объяснил выдвигаемые Зеленским условия для встречи с Путиным

Политолог Шеслер: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи

Президент Украины Владимир Зеленский ставит условия для встречи с российским лидером Владимиром Путиным ради показухи. Об этом заявила политолог Лариса Шеслер, передает газета «Взгляд».

Она также отметила, что за счет личной встречи с президентом России Зеленский хочет выставить себя легитимным лидером страны, а также авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса. По словам эксперта, глава государства нуждается в этом, так как на Украине могут быть проведены президентские выборы. Она добавила, что кроме этого политик может рассчитывать на место в органах власти Евросоюза.

«При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», — сказала она.

Ранее президент Украины вновь заявил о готовности встретиться с российским лидером в Турции 15 мая. Он отметил, что также собирается провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

