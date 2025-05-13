Популярную стримершу атаковали в прямом эфире

Незнакомец во Франции выбил камеру из рук популярной стримерши Jinny

Мужчина атаковал популярную стримершу южнокорейского происхождения Jinny, когда та вела прямой эфир. О происшествии сообщает Dexerto.

Инцидент произошел во французской Тулузе. В то время как Jinny вела трансляцию на улице города, к ней подъехал на электросамокате незнакомец и принялся оскорблять ее. «Почему ты ведешь съемку? Грязная сука. Убирайся отсюда!» — заявил он и выбил из рук стримерши камеру, после чего уехал. Уточняется, что мужчина также назвал ее китаянкой.

«Что это было?» — отреагировала на инцидент Jinny. Стримерша также отметила, что не намерена обращаться в полицию, поскольку не уверена, что правоохранители смогут ей помочь. Однако заместитель мэра города Эмильон Эсно, комментируя ролик, заявил, что обидчик стримерши должен понести наказание.

Ранее сообщалось, что британского блогера Кармина Стоунза, известного как Kurrgas, ограбили в прямом эфире. Незнакомцы попросили у Стоунза сделать фото и угнали его велосипед.