Попытку прорыва ВСУ в Курскую область перед Днем Победы показали на карте

Новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область перед Днем Победы показали на карте

Попытку прорыва в Курскую область, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли перед Днем Победы, нанесли на карту. Ее публикует Telegram-канал «Рыбарь».

ВСУ предприняли новую масштабную попытку прорыва в Курскую область 5 мая. Тогда украинские военные выдвинулись со стороны Рыжевки в курское Теткино и вместе с этим атаковали российские позиции со стороны сумской Искриковщины.

Одновременно с этим ВСУ концентрировали силы севернее Теткино и занимали позиции в селе Отруба и урочище Грядки на правом берегу реки Сейм. Форсировать реку противник при этом не пытался.

«На следующий день подразделения ВСУ приступили к проделыванию брешей в "зубах дракона" на подступах к поселку Новый Путь, но и здесь не имели значительного успеха», — констатируют авторы канала. Они уточнили, что украинскую технику удалось заранее выявить и уничтожить благодаря средствам воздушной разведки России.

В период, когда действовало объявленное Россией в честь Дня Победы трехдневное перемирие в зоне СВО, ВСУ пытались продолжать вести бои в районе Теткино — а именно у улиц Чапаева и Пограничной.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области. Противник сейчас задействует пехотные группы, которые должны прорвать передовые линии заграждения у границы, после чего последует более серьезная атака.

Курскую область полностью освободили от ВСУ в конце апреля, бои за приграничные районы региона шли с августа 2024 года. Новую попытку прорыва ВСУ решили осуществить перед Днем Победы и объявленным в честь праздника Владимирым Путиным трехдневного перемирия в зоне СВО.