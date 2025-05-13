В России заявили о подготовке Украиной плацдарма для ввода основных сил у Курской области

ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В настоящее время враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы. Судя по всему, они готовят плацдарм для ввода основных сил», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по двум направлениям — в направлении Теткино и Нового Пути. Диверсионные группы, помимо этого, стали чаще всего мелькать на катерах на реке Сейм.

ВСУ могут пойти в более серьезную атаку, уверены авторы канала. Они добавили, что противник продолжает накапливать силы в тылу, перебрасывать ЧВК из разных стран и активно работать на курском направлении авиацией.

Ранее военкор Семен Пегов заявлял, что ВСУ продолжают поддерживать напряжение в Курской области и периодически атаковать российские позиции. Противник также не оставляет попыток прорваться в регион на квадроциклах.