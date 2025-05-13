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07:54, 13 мая 2025Россия

В России заявили о подготовке Украиной плацдарма для ввода основных сил у Курской области

ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В настоящее время враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы. Судя по всему, они готовят плацдарм для ввода основных сил», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по двум направлениям — в направлении Теткино и Нового Пути. Диверсионные группы, помимо этого, стали чаще всего мелькать на катерах на реке Сейм.

ВСУ могут пойти в более серьезную атаку, уверены авторы канала. Они добавили, что противник продолжает накапливать силы в тылу, перебрасывать ЧВК из разных стран и активно работать на курском направлении авиацией.

Ранее военкор Семен Пегов заявлял, что ВСУ продолжают поддерживать напряжение в Курской области и периодически атаковать российские позиции. Противник также не оставляет попыток прорваться в регион на квадроциклах.

ЖЗЛ
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